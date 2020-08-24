وزير الصحة الإماراتى يبحث مع نظيره الإسرائيلي التعاون بشأن لقاح كورونا

كتب سمير حسنى

ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي بحث مع نظيره الإسرائيلي هاتفيا التعاون بشأن الأبحاث ولقاح فيروس كورونا.

كان أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى الإمارات، طالب بالنظر إلى معاهدة السلامة مع إسرائيل كقرار استراتيجى للدولة.

وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات. زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها".

وفي وقت سابق، أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن خلال لقائه بمجلس الأطلسى فرصة لشرح سياسة الإمارات الإقليمية وقرارها الأخير حول العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل، موضحا أن هناك تأييد كبير من المجتمع الدولى لهذه الخطوة.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر:" فى لقائى بمجلس الأطلسى بواشنطن فرصة لشرح سياسة الإمارات الإقليمية وقرارها الأخير حول العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل، تأييد كبير من المجتمع الدولى لهذه الخطوة ونظرة إيجابية تجاه الحلول المبتكرة والجريئة تجاه أزمات المنطقة".