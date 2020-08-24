وزير الدفاع الإسرائيلى مهددا حماس: لن نقبل بأى خروقات أمنية عند حدودنا مع غزة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن باني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقوم بجولة عند حدود غزة ويهدد حركة حماس، وقال جانتس: لن نقبل بأي خروقات أمنية عند حدودنا مع غزة. وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن وزير الدفاع الإسرائيلي هدد حماس بضربة قاسية للغاية.

يذكر أنه في أول تصريحات له عقب خروجه من المستشفى بعد إجراء فحوصات طبيبة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي "باني جانتس" مساء الأربعاء، إن إسرائيل تمكنت من تغيير المعادلة العسكرية في قطاع غزة منذ أن تولي المنصب حيث لا توجد خروقات أمنية لم تتم معالجتها".

وأكد جانتس في كلمة بحضور مرود ألوني قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، "نعرف كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف في قطاع غزة ولكن أيضًا بمن يعملون منها"، موضحا أن الأجهزة الأمنية تعرف كل شيء يدور في القطاع.

وفي وقت سابق، هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات.