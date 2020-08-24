وزير الدفاع الأرمينى يؤكد استمرار بلاده فى تقديم المساعدات لسوريا

كتب الوكالات

أعلن وزير الدفاع الأرمينى دافيد تونويان، أن بلاده عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج تقديم المساعدات الانسانية إلى سوريا، مؤكداً أن هذا البرنامج ينطوى على أهمية كبيرة، وخلال لقائه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو على هامش افتتاح المنتدى العسكرى التقنى الدولى (ارميا 2020) فى ضواحى موسكو اليوم، أعرب تونويان عن تقديره لدور الجانب الروسى فى المساعدة بتنفيذ المهمة الإنسانية الأرمينية فى سوريا.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، قدمت أرمينيا على مدى السنوات الماضية مساعدات إنسانية لدعم صمود الشعب السورى والمساهمة فى تخفيف معاناته.

و على صعيد أخر، كانت الصحة السورية، قد أعلنت فى وقت ماضى، عن ارتفاع عدد الوفيات فى سوريا بفيروس كورونا إلى 89 حالة، بعد الإعلان عن 4 وفيات جديدة اليوم إضافة إلى تسجيل 74 إصابة بالفيروس.

حيث قالت وزارة الصحة السورية، إن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ارتفع إلى 2217 حالة.

وحسب إحصاءات الوزارة عن توزع الإصابات الجديدة، فما زالت دمشق تتصدر المحافظات الأخرى فى توزع الإصابات إذ تم تسجيل 19 إصابة فيها، بينما تم تسجيل 15 إصابة فى حلب، و14 إصابة فى اللاذقية، و9 إصابات فى السويداء، 5 إصابات فى كل من حمص، وحماة، و4 فى درعا، و3 إصابات فى ريف دمشق.