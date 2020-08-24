ومن جانبها، ذكرت صحيفة /يديعوت احرونوت/ الإسرائيلية أن بومبيو- بعد إتمام زيارته- سيتوجه إلى السودان، مضيفة أنه من المتوقع أن يناقش مبادرات السلام في الشرق الأوسط مع المسؤولين هناك، على أن يتوجه بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة.
 