غزة(أ ش أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو صباح اليوم الاثنين، إلى إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام، وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه من المقرر أن يناقش بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النفوذ الإيراني في المنطقة، وسبل تعزيز وتعميق العلاقات بين إسرائيل وباقي دول الشرق الأوسط ، موضحة أنه من المقرر أن يلتقي زيارته نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ووزير الدفاع بيني جانتس .