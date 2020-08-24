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وزير التعليم العالى يوضح شروط الحصول على منحة دراسية بالجامعات الأهلية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:38 ص
وزير التعليم العالى يوضح شروط الحصول على منحة دراسية بالجامعات الأهلية وزير التعليم العالى خلال الحوار
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، فى حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز: "دخلنا مع جامعة بريطانيا في شراكة، والاتفاقية معنية بالتعاون في مجالات كثيرة بهذه الجامعة تصل إلى إصدار شهادات، ولدينا اتفاقات مع جامعة كنتاكى، وستكون جامعة العلمين كفرع لجامعة كنتاكى وسيحصل الطالب على شهادة من جامعة العلمين وأخرى من جامعة كنتاكى"

وأضاف، خلال حوار مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: إن شروط منح المنح الدراسية في جامعة العلمين هو التفوق والحفاظ على التفوق، ولن يحرم أي طالب متميز من التعليم فقط لأنه ليس له القدرة المالية وسيحصل كل من يستحق على هذه المنح ولابد أن ينجح بتفوق لكى يستمر في التمتع بهذه المنحة.

وأكمل، في خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن موقع إلكترونى للطلاب يستطيعون أن يزوروا الجامعة، ويستطيعون من خلالها التقدم للجامعة ورفع الشهادات التي حصلوا عليها، ويتم تقييم الأوراق والتواصل مع الطلاب لتحديد موعد الامتحانات.

وأكد: أنه عند اجتياز الطالب لاختبارات القدرات يتم إبلاغه للحضور وتوقيع الكشف الطبي عليه، لأننا حريصون على الكشف الطبي، وفى الرسمة الأساسية للجامعة عملنا حساب سكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، ولكن في هذه المرحلة لم ننته من مرحلة السكن ولكن اتفقنا مع إحدى الشركات لتوفير أماكن إعاشة لطلاب بأسعار مخفضة.


جامعة العلمين

وزير التعليم العالى

الجامعات الأهلية

التعليم العالى

الجامعات الحكومية

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