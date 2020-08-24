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وزير التعليم العالى: إعلان بدء المرحلة الثانية للتنسيق مع نتائج المرحلة الأولى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:01 م
وزير التعليم العالى: إعلان بدء المرحلة الثانية للتنسيق مع نتائج المرحلة الأولى جولة وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق المركزى بمقره الجديد بجامعة عين شمس، فى إطار متابعة سير عملية التنسيق.
 
وخلال جولته التقى بعدد من الطلاب وتبادل الحوار معهم مؤكدا على تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما اطمأن الوزير على سير  العمل بجميع المكاتب، والقاعات المخصصة وتجهيزها بما يحتاجه الطلاب وتوفير رعاية صحية واتباع الإجراءت الوقائية الاحترازية لضمان سلامة جميع المترددين على مكتب التنسيق.
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، استمع الوزير لعدد من الطلاب والعاملين بمكتب التنسيق الجديد بجامعة عين شمس.
 
وأضاف وزير التعليم العالى أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها وذلك خلال 3 أيام من انتهاء التسجيل، ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بنفس اليوم.
 
رافق الوزير فى جولته الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.
 
جولة وزير التعليم العالى (1)
جولة وزير التعليم العالى (1)

 

جولة وزير التعليم العالى (2)
جولة وزير التعليم العالى (2)

 

 

جولة وزير التعليم العالى (3)
جولة وزير التعليم العالى (3)

 

 

جولة وزير التعليم العالى (4)
جولة وزير التعليم العالى (4)

 


 


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