وزير الاتصالات: التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب أمر حتمى

كتب حسام الشقويرى

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب أمر حتمى نحرص عليه ونسعى دوما لتطويره لأنه بطبيعة الحال محور مهم من محاور التدريب بالأكاديمية وهو الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها فى مختلف التخصصات لقطاعات الدولة ويتعين على وزارةالاتصالات أن تمد دوما العون والمساندة للاكاديمية لكى تستطيع ان تدرب الملتحقين بها على أسس ومستجدات تمكنهم من النجاح فى أى قطاعات ينتمون إليها.

وأضاف وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى اليوم الثانى بلجان اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين أن المستوى يتحسن مرة تلو الأخرى والجدية والالتزام من سمات المتقدمين ويصعب الاختيار مناشدة التميز والتقيت بعدد كبير من مختلف التخصصات ومن عدة محافظات.