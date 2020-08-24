وزيرة البيئة: نهدف لوضع خارطة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار الحملة الرئاسية لنشر الوعى البيئى " اتحضر للأخضر" نظمت وزارة البيئة حملة تنظيف شاطئ إحدى القرى بالساحل الشمالى بهدف توعية النزلاء بأخطار البلاستيك أحادى الاستخدام وحثهم على التقليل من استخدامه والاتجاه نحو بدائل قابلة للتحلل تساهم فى حماية البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعم الوزارة لتلك الحملة الهادفة التى تسعى إلى الحفاظ على البيئة من أخطار استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام الذى يمكث في البيئة لسنين تصل لـ 450 عاما متسبباً فى ضرراً بالغاً على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية، مضيفة أنه سيتم استكمال تنظيم مزيد من الحملات عند فتح الشواطئ العامة بالإسكندرية.

وأشارت فؤاد إلى أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا فى نوفمبر الماضى، بأن تتولى وزارة البيئة التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد خارطة طريق للدولة، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بدول قطعت شوطا كبيرا فى هذا المجال ، موضحةً أنه لا يوجد سيناريو موحد تعتمد عليه الدول للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ، ولكن كل دولة تضع ما يناسب ظروفها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشادت وزيرة البيئة بأعضاء الحملة وبسعيهم لأداء دوراً أجتماعياً مهماّ من شأنه حماية البيئة وهذا دليلاً على وعى الشباب بالاخطار التى تهدد البيئة ، آملةً أن تزداد تلك المبادرات الشبابية فى المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة فى المجتمع لتبنى السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ، حيث تتطلع الوزارة إلى مبادرات شبابية أكثر فى مجال حماية البيئة ، كما تعد هذه الحملة نموذج رائع لدمج المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص فى العمل البيئي.

وقد بدأت فعاليات حملة التنظيف بتقسيم أعضاء الحملة إلى مجموعات صغيرة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا covid-19 وقام أعضاء الحملة بتسليم المشاركين المعدات اللازمة للتنظيف كالقفازات والأكياس الصديقة للبيئة، وتم البدء فى عملية تنظيف وتجميع كافة المخلفات الموجودة بالشاطئ من زجاجات وأدوات مائدة وأكياس بلاستيكية ومناديل ورقية وغيرها من المخلفات ، ثم تسليم ما جمعه كل فرد لفريق الفحص والوزن للتأكد من المواد البلاستيكية المجموعة ووزنها على سبيل حصر ما تم تجميعه .