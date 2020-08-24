وزارة الصحة بالمكسيك: تسجيل 3948 إصابة و226 وفاة بفيروس كورونا

رويترز

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و226 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة، وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، عن تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و644 وفاة ليصل العدد الإجمالى بالبلاد إلى 556216 إصابة و60254 وفاة.

وقالت الحكومة المكسيكية، إن العدد الفعلى للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.