اليوم السابع
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وزارة الإتصالات: 98% من الأسر المصرية لديها تليفون محمول

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:53 م
وزارة الإتصالات: 98% من الأسر المصرية لديها تليفون محمول هواتف ذكية
كتبت هبة السيد

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كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الأول من عام 2020، تتضمن البيانات ارتفاع نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون محمول إلي نحو 98.8% بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها تليفون ثابت نحو 27.6%، في حين وصلت نسبة الأسر التي تمتلك الحاسب الآلي  إلى 64% وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم الانترنت نحو 60.9% و بلغت نسبة الأسر التي لديها نفاذ للانترنت من المنزل نحو 59.9%.


بيانات وزارة الاتصالات:

نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون المحمول نحو 98.8%. 
 
نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول نحو 99.4% 
 
نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت من المنزل نحو 95%. 
 
نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني نحو 93.9%. 
 
نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت بشكل يومي نحو 69.6%. 
 
عدد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2020 نحو 25.22 ألف متدرب.
 
عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2020 إلى نحو 13.11 الف متدرب. 
 
 
 

وزارة الإتصالات

الأسر

الافراد

محمول

الانترنت

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