وزارة الإتصالات: 98% من الأسر المصرية لديها تليفون محمول

كتبت هبة السيد

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الأول من عام 2020، تتضمن البيانات ارتفاع نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون محمول إلي نحو 98.8% بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها تليفون ثابت نحو 27.6%، في حين وصلت نسبة الأسر التي تمتلك الحاسب الآلي إلى 64% وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم الانترنت نحو 60.9% و بلغت نسبة الأسر التي لديها نفاذ للانترنت من المنزل نحو 59.9%.





بيانات وزارة الاتصالات:

نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون المحمول نحو 98.8%.

نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول نحو 99.4%

نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت من المنزل نحو 95%.

نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني نحو 93.9%.

نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت بشكل يومي نحو 69.6%.

عدد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2020 نحو 25.22 ألف متدرب.

عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2020 إلى نحو 13.11 الف متدرب.