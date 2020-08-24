اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل هناك ارتباط بين الألم والاكتئاب؟

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:00 ص
هل هناك ارتباط بين الألم والاكتئاب؟ العلاقة بين الألم والاكتئاب - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرتبط الألم والاكتئاب ارتباطًا وثيقًا، حيث يمكن أن يسبب الاكتئاب الألم والعكس، ويؤدي الألم والاكتئاب أحيانًا إلى حلقة مفرغة يؤدي فيها الألم إلى تفاقم أعراض الاكتئاب، ثم يؤدي الاكتئاب الناتج إلى تفاقم الشعور بالألم، في هذا التقرير نتعرف على الارتباط بين الألم والاكتئاب وعلاجهما، بحسب ما نشر موقع "ميديكال".

asheville-pain-managmenet-clinic
 

العلاقة بين الألم والاكتئاب 

في كثير من الناس يسبب الاكتئاب أعراضًا جسدية غير مبررة مثل آلام الظهر أو الصداع وقد يكون هذا النوع من الألم هو العلامة الأولى أو الوحيدة للاكتئاب.

ويمكن أن يؤدي الألم والمشاكل التي يسببها إلى إجهادك بمرور الوقت والتأثير على مزاجك، ويسبب الألم المزمن عددًا من المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، مثل صعوبة النوم والتوتر.

Annotation 2020-08-22 225634

 

ويمكن أن يتسبب الألم المعوق في قلة الثقة بالنفس و تدني احترام الذات بسبب العمل أو المشكلات القانونية أو المالية. ولا يحدث الاكتئاب فقط مع الألم الناتج عن الإصابة كما أنه شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام مرتبطة بحالة صحية مثل مرض السكري أو أمراض القلب.

1665330

وللسيطرة على أعراض الألم والاكتئاب، قد تحتاج إلى علاج منفصل لكل حالة ومع ذلك ، قد تساعد بعض العلاجات في كلا الحالتين:

- قد تخفف الأدوية المضادة للاكتئاب كلاً من الألم والاكتئاب بسبب المواد الكيميائية المشتركة في الدماغ.

- يمكن أن يكون العلاج بالكلام ، الذي يُطلق عليه أيضًا الاستشارة النفسية (العلاج النفسي) ، فعالًا في علاج كلتا الحالتين.

chronic-pain-news-jap-800x500_c

- قد تساعد أيضًا تقنيات الحد من الإجهاد والنشاط البدني والتمارين الرياضية والتأمل وكتابة اليوميات وتعلم مهارات التأقلم والاستراتيجيات الأخرى.

- عادةً ما توفر برامج إعادة تأهيل الألم، نهجًا جماعيًا للعلاج ، بما في ذلك الجوانب الطبية والنفسية.

قد يكون علاج الألم والاكتئاب المتزامن أكثر فاعلية عندما يتضمن مجموعة من العلاجات.

إذا كنت تعاني من الألم والاكتئاب، فاطلب المساعدة قبل أن تتفاقم الأعراض، فليس عليك أن تكون حزيناً يمكن أن يساعدك الحصول على العلاج المناسب على البدء في الاستمتاع بالحياة مرة أخرى.

pain-depression-neuroscneews

العلاقة بين الألم والاكتئاب

اعراض الاكتئاب

الالم المزمن والاكتئاب

الاكتئاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة