اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هالة زايد الوزيرة الأم.. فحص 610 آلاف طفل ضمن مباردوة الكشف عن ضعف السمع والعلاج مجانا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:27 م
هالة زايد الوزيرة الأم.. فحص 610 آلاف طفل ضمن مباردوة الكشف عن ضعف السمع والعلاج مجانا وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الوقت الذى أحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى زخما كبيرا فى القطاع الصحى بمبادراته، التى كانت سندا للمصريين فى الاطمئنان على صحتهم، لم ينسى الأطفال الذين يمثلون مستقبل مصر، فتم تنفيذ مبادرة الكشف عن ضعف السمع لما يقرب من 2.6 مليون طفل سنويا بالمجان ومدى الحياة.
 
مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد تستهدف إجراء اختبارات لكل الأطفال حديثى الولادة لبيان ما إذا كانوا يعانون من ضعف السمع من عدمه، فمن المشكلات التى تواجه الأطفال فى بدايات ولادتهم هو ضعف السمع، ومن المهم اكتشافها فى الشهور الأولى لميلاد الطفل حتى لا يكون هناك إعاقة فى المستقبل.
 
المبادرة الرئاسية التى لم تدخر الوزيرة هالة زايد جهد فى الاهتمام بها، حيث أشرفت على تنفيذ خطوات المبادرة التى تتضمن ضورة خضوع الطفل من سن يوم حتى شهر إلى كشف على السمع بجميع المحافظات، بجانب إجراء كشف الغدد الدرقية.
 
ومن خلال هذين الكشفين نستطيع معرفة ما إذا كان هناك ضعف في السمع أم لا، وإذا كان هنك خلل بسيط في السمع يتم إعادة  نفس الاختبار بعد أسبوع فى نفس الوحدة الصحية، وليس كل من لديه مشكلات فى السمع يحتاج لزرع قوقعة، ونجحت المبادرة الرئاسية لقياس ضعف السمع بزرع 2900 قوقعة لأطفال ضعاف السمع بالمجان.
 
المبادرة الرئاسية الخاصة بقياس ضعف السمع عند الأطفال حديثى الميلاد، أجرت المسح السمعى لـ 610 آلاف طفل منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، بينهم 1200 طفل من جنسيات أجنبية ممن يقيمون بمصر.

الصحة

هالة زايد

ضعف السمع

زراعة القوقعة

وزيرة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هالة زايد الوزيرة الإنسانة.. 490 ألف جراحة حرجة وعاجلة ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:07 م

هالة زايد وزيرة تؤمن بحقوق المرأة.. فحص 7 ملايين سيدة بمبادة الكشف المبكر عن أورام الثدى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:56 م

هالة زايد الوزيرة النموذجية.. صدرت مبادرة 100 مليون صحة إلى 18 دولة أفريقية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:36 م

كيف حصلت وزيرة الصحة على لقب الأكثر تأثيرا فى أفريقيا؟.. هالة زايد نفذت مبادرات الرئيس بحرفية.. الوزارة شهدت توفير العلاج من فيروس سى منذ توليها .. الوزيرة طبقت منظومة التأمين الصحى الشامل.. واحتوت أزمة كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة