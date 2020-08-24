نيابة العامرية تتحفظ على مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بالتحفظ على مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية، والتحفظ على صاحب المصنع وسماع أقواله.

كانت قد تمكنت شركة التموين بالإسكندرية ، من ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بإنتاج الغراء والجلاتين مجهول المصدر، ومستلزمات إنتاج فى منطقة بالقرب من منطقة مرغم، وكذلك يقوم بإنتاج الكحول الايثيلى، وإنتاج الهاند جل مجهول المصدر، وتم ضبط مستلزمات طبية وكحول ايثيلى وأدوات تصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على النائب العام.