ندوة توعوية لعمال النظافة بأشمون فى المنوفية عن كيفية التعامل مع النفايات

المنوفية - فريق المحافظات

نظمت اليوم إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع الإدارة الصحية في أشمون، تحت رعاية سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، ندوة توعوية لعمال النظافة، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

حضر الندوة ميرفت طاحون نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة، والدكتورة شيرين شبل مسئول الإعلام والتثقيف الصحى بالإدارة الصحية في أشمون، ومحمد أحمد إبراهيم مسئول الإعلام والتثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس.

تناولت الندوة توعية عمال النظافة في أشمون بكيفية التعامل مع النفايات والقمامة بشكل صحيح واحترازى ومناقشة جميع الطرق والارشادات التى يتوجب على العامل اتباعها لمكافحة العدوى والاجراءات التى يتوجب علية مراعاتها اثناء التعامل مع القمامة سواء أثناء جمعها بالشارع أو اثناء جمعها من المنازل وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا او غيرها من الأمراض المعدية وذلك للحفاظ على صحتة وصحة الاخرين وعدم تعرضها لاى مخاطر صحية، وفى نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة لجميع الحضور وتم الرد عليها فى الحال.



