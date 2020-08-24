ندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بجوار حديقة الفسطاط فى مصر القديمة

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في أشجار بحديقة مدرسة بجوار حديقة الفسطاط، واعداد تقرير يتضمن أسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات وبيان تضرر المبانى من عدمه.

كشفت التحقيقات المبدئية عدم وجود شبهة جنائية في الحريق، وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق بجوار أحد المدارس بمنطقة عين الصيرة.

ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق مجموعة من الأشجار والنخيل بجوار سور مدرسة فى منطقة عين الصيرة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق أشجار فى منطقة عين الصيرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.