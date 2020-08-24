نادى القضاة يهنئ النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائى

كتب محمد أبو عوض

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، هنأ المستشار محمد محمود حسن غراب بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى الموقر على ترشيح النائب العام له لشغل منصب النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي.

وقال: "وإذ يثمن نادي قضاة مصر ذاك الترشيح وهذا الاختيار ويؤكد أنه اختيار صادف أهله لما المستشار من تاريخ مشرف في العمل القضائي وجهود ملموسة في العمل في النيابة العامة إذ تدرج فيها في المناصب منذ تعيينه وكيلاً للنائب العام في عام 1986 تولى فيها مديرًا ورئيسًا لعدد من النيابات، ثم رئيس نيابة بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ثم تولى محاميًا عامًا لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ثم محامي عام أول لنيابات غرب القاهرة وجنوب القاهرة واستئناف بني سويف، ثم محام عام أول نيابة استئناف القاهرة، ثم وكيلا للتفتيش القضائي من 2013 حتى 2019، ثم مديرًا لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة".

وكان فيها مثالا ونموذجا لرجل القضاء النزيه المستقل الذي يحترم القانون والقيم والتقاليد القضائية الرفيعة ، داعين الله أن يعينه على أداء هذه الرسالة السامية، وإذ ينتهز نادي القضاة هذه المناسبة الكريمة ليتقدم للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ولرجال النيابة العامة الشرفاء ببالغ التقدير لما يقومون به من دور عظيم في الزود عن المجتمع وأمانة الدعوى الجنائية وترسيخ سيادة القانون والتصدي العادل والحاسم لكافة صور الجرائم المختلفة وإصدار القرارات التي من شأنها حماية الحقوق وصون الممتلكات والأعراض وإرساء دعائم العدل في ربوع مصر.