نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى حميات التل الكبير ويطالب برفع كفاءتها

الإسماعيلية – فريق المحافظات

تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية نيابة عن المحافظ اللواء فهمى بشارة يرافقه حمدي شامة رئيس مركز ومدينة التل الكبير والدكتور سيد عبد الهادي مدير إدارة التل الكبير الصحية وعدد من القيادات، مركز ومدينة التل الكبير وبدأت بزيارة وتفقد منشآت مستشفى حميات التل الكبير الجديد والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 400 سرير ويجرى حاليًا تطويرها ورفع كفاءتها استعدادًا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما شملت الجولة تفقد نائب المحافظ ومرافقوه لوحدة طب الأسرة السلام والمحطة والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجيا المؤسسات الطبية والعلاجية والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من قرى مركز ومدينة التل الكبير .

كما تضمنت الجولة تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى التل الكبير المركزي استعدادًا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل قريبًا كما تفقد نائب المحافظ مقر المركز التكنولوجي للخدمات الجماهيرية بديوان مركز ومدينة التل الكبير وأطمأن على سير وانتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وفى سياق متصل قام نائب المحافظ بافتتاح توسعات مدرسة التل الكبير للتعليم الأساسي والتي تم إنشاء 2 مبنى جديد بها بسعة 16 فصلا دراسيا جديدا ومعامل و3 فصول خدمات بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 14 مليون جنيه وذلك في حضور قيادات التربية والتعليم.

وعلى جانب آخر قام نائب المحافظ ورئيس مركز ومدينة التل الكبير يرافقهم المهندس جمال مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية والمهندس محمد عبد الله مدير عام تنفيذ المشروعات بتفقد عدد من محطات الصرف الصحى الجديدة التى يجرى تنفيذها بقرى المركز والمدينة ضمن مشروع توصيل الخدمة لعدد 7 قرى بإجمالى تكلفة مالية قدرها 70 مليون جنيه والتى تشمل قرى الجزيرة الخضراء وأبوعيادة والبكارشة والظاهرية وأبوعاشور والقرين والبعالوة وقد تفقد نائب المحافظ ومرافقوه خلال الدولة عدد ثلاث محطات منها وعى محطات الجزيرة الخضراء وأبوعيادة والكارشة والتى تم نهوها وتجهيزها لدخولها للخدمة الفعلية قريبا .