"مياه القناة": احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى للمنطقة الصناعية (صور)

السويس - السيد فلاح

أعطى اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المشروع للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية.

وقال رئيس شركة مياه القناة،فى بيان له اليوم إن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن عدد من المشروعات التى تقوم بتمويلها محافظة السويس فى إطار الأهمية القصوى الذى يوليها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، للارتقاء بمستوى الخدمات ومنظومة الصرف الصحى بمحافظة السويس .

وتابع "عصمت"، أن عملية الإحلال والتجديد تتم بالإشراف الفنى الكامل لقطاع السويس بإشراف المهندس محمود محسن زهرة، رئيس قطاع السويس، حيث تم تنفيذ 40% من الأعمال والتى من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشمل تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للشبكة الداخلية للمنطقة الصناعية القديمة بطول 5 كيلومتر بأقطار 12 و 16 و 18 بوصة بالإضافة إلى الخط الرئيسى للمنطقة الصناعية الجديدة بطول كيلو و200 متر قطر 18 بوصة والذى يستوعب مياة صرف المنطقة الصناعية القديمة.

إحلال وتجديد شبكة الصرف للمنطقة الصناعية القديمة

إحلال وتجديد شبكة الصرف للمنطقة الصناعية القديمة

إحلال وتجديد شبكة الصرف للمنطقة الصناعية القديمة