اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:26 م
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منظمة التعاون الإسلامى تعتبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلى شرطا لتطبيع العلاقات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:22 م
منظمة التعاون الإسلامى تعتبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلى شرطا لتطبيع العلاقات يوسف العثيمين
رويترز

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قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين اليوم الإثنين، إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل، لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس.

وأضاف في بيان أن "تمسك المنظمة بالسلام سيظل خياراً استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين".

وذكر العثيمين في بيانه إنه "أجرى العديد من المشاورات وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي".

وأضاف أنه يؤكد "دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من (يونيو) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".


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