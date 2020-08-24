وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن الانفجار الأول دمر متجرا لبيع المواد الغذائية ومتجر كمبيوتر وشاحنتين عسكريتين ظهر اليوم في بلدة جولو بإقليم سولو، وكشف تقرير أولي أن القنبلة الأولى كانت مثبتة بدراجة نارية متوقفة.

وسمع دوي انفجار ثان في المنطقة بعد فترة وجيزة من الانفجار الأول، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد تسبب في سقوط ضحايا أو ألحق أضرارا بالمنطقة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.