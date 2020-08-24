اليوم السابع
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مقتل 3 عناصر من حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:42 م
مقتل 3 عناصر من حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال أرشيفية
وكالات

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أكدت القوات العسكرية الصومالية اليوم، مقتل ثلاثة عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية في منطقة "جيل جيلو" أثناء زرعهم لغم على جانب الطريق الرابط بين مدينتي مقديشو وجوهر جنوب الصومال.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ، عن قائد بالجيش الصومالي الرائد إسماعيل عبد المالك قوله "إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية،للقضاء على الخلايا المسلحة التي تختبئ في المناطق الواقعة بين مقديشو وجوهر.

يذكر أن الجيش الصومالي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد عناصر وفلول حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في أنحاء مختلفة من البلاد.


الارهاب

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اخبار الصومال

حركه الشباب

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