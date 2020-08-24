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مقتل 17 شخصا جراء سقوط حافلة ركاب فى جورجيا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:01 ص
مقتل 17 شخصا جراء سقوط حافلة ركاب فى جورجيا سقوط حافلة
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الداخلية الجورجية، مقتل 17 شخصا في جورجيا، الأحد، نتيجة سقوط حافلة ركاب في جرف جبلي، ولفتت الوزارة إلى أن الحادث وقع بالقرب من قرية شاتيلي في منطقة متسخيتا-متيانيتي الجلبية بشرق جورجيا، حيث انحرفت حافلة ركاب صغيرة عن الطريق وسقطت في جرف بعمق 80 مترا تقريبا، مؤكدة أن الحادث خلف أيضا ثلاثة مصابين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية واصطدمت بسيارة خالية من الركاب، ما أدى إلى سقوط الحافلة في الجرف.

وذكرت وسائل الإعلام جورجية أن معظم ركاب الحافلة كانوا من النساء كما كان بينهم أيضا مواطن كندي، دون أن تلقى هذه المعلومات تأكيدا رسميا


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