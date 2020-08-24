مقتل عنصرين أمن خلال اشتباكات فى نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم، مقتل عنصرين من المخابرات خلال اشتباكات اندلعت مع عناصر مسلحة من حركة (بيافرا)، وهو حزب محظور جنوب شرق نيجيريا.
وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية أن إحدى الدوريات التابعة لجهاز المخابرات تعرضت للهجوم في مدينة إميني بمحافظة إينوجو جنوب شرق البلاد من قبل أعضاء حركة بيافرا.
يذكر أن مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش فى غرب إفريقيا اجتاحو مدينة فى شمال شرق نيجيريا , واحتجزوا مئات المدنيين رهائن، على ما أفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة فرانس برس، وقال باباكورا كولو زعيم قوة رديفة مدنية إن "إرهابيين من تنظيم داعش فى غرب إفريقيا سيطروا على كوكاوا (فى منطقة بحيرة تشاد) مساء الثلاثاء واحتجزوا مئات المدنيين رهائن"، وروى زعيم محلى كان بين المخطوفين وتمكن من الفرار أنهم سبق أن عادوا فى مطلع أغسطس إلى المدينة , على أمل أن يتمكنوا أخيرا من زراعة أراضيهم "لكن انتهى بهم الأمر بايدى المسلحين".
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