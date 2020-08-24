مطرانية البحيرة تطمئن الأقباط على صحة الأنبا باخوميوس "حالتة مستقرة "

كتب مايكل فارس

طمأنت إيبارشية البحيرة الأقباط علس صحة الأنبا باخوميوس، معلنه فى بيان أن حالته الصحية مستقرة في القاهرة لإجراء فحوصات طبية ، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية .

يشار الى أن الأنبا باخوميوس شغل منصب القائم مقام البابا بعد وفاة البابا شنودة الثالث في مارس 2012، لمدة 8 أشهر وقاد المرحلة الانتقالية بالكنيسة حتى تسليمها للبابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012، اسمه العلماني سمير خير سكر وهو من مواليد شبين الكوم في 17 ديسمبر 1935 ، وحصل بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956 ،و ترهبن في دير السريان بوادى النطرون في عام 1962 باسم الراهب أنطونيوس السريانى ، ومثل الكنيسة القبطية في عدة مؤتمرات دينية بالخارج، واختير عضوا في مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل أفريقيا ، ورسمه البابا شنودة أسقفًا للبحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية ، في 12 ديسمبر 1971.