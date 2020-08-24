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مصر للطيران تسير 23 رحلة لعدة وجهات دولية تقل 2500 راكب

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:05 ص
مصر للطيران تسير 23 رحلة لعدة وجهات دولية تقل 2500 راكب مطار القاهرة الدولى
كتب ـ محمود عبد الغنى

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 23 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل أكثر من 2500 راكب إلى وجهات: "باريس، كوبنهاجن ، لندن ، ميلانو ، إسطنبول ، جوبا ، الخرطوم ، نيروبي ، بيروت ، البحرين، دبي، أبوظبي" بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة ورحلتين إلى  دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية لكل من، الرياض وجدة، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الأقصر وأسوان بخلاف رحلتين شحن جوى.
 
وطالبت مصر للطيران، عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
 

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