مصر للطيران تسير غدا 30 رحلة دولية تقل 2500 راكب إلى دول مختلفة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 30 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و4 رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، جدة، المدينة، الدمام، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلي كل من أسوان، والأقصر، ورحلات شحن جوى.