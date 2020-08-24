وأضافت أن طفلا لقي مصرعه غرقا في بركة مياه، في ضواحي مدينة /تامشطك/، كما لقي شخص مصرعه وأصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بعد سقوط مسكنهم في منطقة الرقاني، بالإضافة إلى إصابة عدة أشخاص جراء الأمطار والعواصف في بلدية /الفلانية/.
وأشارت اللجنة إلى أن السيول والأمطار، قطعت طريق الأمل، في عدة محاور في ضواحي مدينة عيون العتروس الواقعة عى بعد 800 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط.