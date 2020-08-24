نواكشوط (أ ش أ)

لقى أربعة أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة أطفال وأصيب العشرات اليوم الاثنين، جراء الفيضانات والأحوال الجوية السيئة التي تضرب شرق موريتانيا، وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية ،في بيان لها، أن طفلين شقيقين /طفل وطفلة/ غرقا في بركة مائية في ضواحي مدينة /النعمة/ الواقعة على 1300 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط ، كما أصيب العشرات بجروح بعد سقوط بعض أسقف مساكنهم، وسقف قسم مدرسي بسب الأمطار المصحوبة بالعواصف.