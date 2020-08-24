مصرع 13 شخصا بسبب التدافع أثناء مداهمة أمنية لملهى ليلي في بيرو..فيديو وصور

كتبت فاطمة شوقى

قالت السلطات البيروفية، إن 13 شخصا لقوا حتفهم فى تدافع بملهى ليلى فى بيرو، داهمته الشرطة لانتهاكه قواعد العزل والإغلاق المفروضة بسبب كورونا.

ونشرت صحيفة "الأونيبرسال" المكسيكية فيديو للحظة تدافع فى ملهى ليلى فى بيرو، وقالت وزارة الداخلية البيروفية إن الحدث وقع فى ملهى توماس الليلى فى ليما، حيث تجمع حوالى 120 شخصا فى حفلة.



ملهى ليلى

وذكرت السلطات أن الناس حاولوا الخروج بسرعة من الباب الوحيد في الطابق الثاني ، ما تسبب في تدافع عبر المساحات الضيقة، وقال فرانكو أسينسيوس ، أحد أولئك الذين كانوا في الملهى الليلي ، لقناة RPP أن الشرطة وصلت حوالي الساعة 9 ليلاً ، وهي تصرخ أن النساء يخرجن أولاً، واعتقلت 23 شخصا.

وأفاد رئيس الشرطة أورلاندو فيلاسكو أنه لم يتم استخدام الأسلحة النارية أو الغاز المسيل للدموع في العملية.



بيرو1

وتم حظر النوادي الليلية من العمل منذ مارس في بيرو بسبب الوباء. بدأت بيرو في رفع بعض القيود في 30 يونيو لتحفيز الاقتصاد ، وتضاعف عدد الإصابات اليومية المبلغ عنها في الأسابيع الأخيرة ، إلى أكثر من 9000، وأبلغت بيرو عن حوالي 27500 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.



بيرو ملهى ليلي

وقال الجنرال أورلاندو فيلاسكو موخيكا ، القائد العام للشرطة الوطنية ، أنه خلال عملية الشرطة حاول المساعدون الهروب من باب خلفي يؤدي إلى الشارع إلا أن الازدحام منعهم من فتح الأبواب ، مما تسبب في حدوث اضطرابات واختناق فيما بينهم في المكان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية ، فقد أصيب خلال المداخلة ثلاثة ضباط شرطة وثلاثة أشخاص آخرين كانوا في الموقع.