اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:33 م
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مصرع شخصين وإصابة 14 فى 3 حوادث بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:28 م
مصرع شخصين وإصابة 14 فى 3 حوادث بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى اسعاف- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد طريقا الصحراوي والدولي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، وقوع 3 حوادث تصادم سيارات مختلفة، أسفر ذلك عن مصرع شخصين وإصابة 14 مصابا بأنحاء الجسم.

ووقع الحادث الأول في الكيلو 54 بالطريق الصحراوى، والذي أسفر عن إصابة 6 مصابين ومصرع مسن يبلغ من العمر 84 سنة في حادث تصادم سيارة خاصة، وتم نقل المصابين لمستشفى العامرية المركزي غرب الإسكندرية.

وبنفس الطريق الصحراوي وتحديدا قبل مدخل برج العرب الكنج مريوط، أصيب شخص في حادث تصادم سيارة له، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى العامرية لحظورة حالته الصحية بسبب إصابته الخطيرة.

وفي المقابل، شهد الطريق الدولي وتحديداً بالقرب من كوبري الدخيلة، أصيب 7 أشخاص بأنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفى العامرية، ومصرع شخص، وذلك فى حادث تصادم سيارتين.

ويتلقى جميع المصابين بكافة الحوادث الثلاثة والتي يبلغ عددهم 14 مصاباً الرعاية اللازمة ووضع الحالات الحرجة في العناية المركزة لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم تحرير محاضر بتلك الحوادث الثلاثة.

 

 


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