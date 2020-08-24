مصرع شخصين وإصابة العديد إثر أعمال عنف جنوب كوت ديفوار

كتب الوكالات

لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما، فيما أصيب العديد بجروح اليوم، من جراء أعمال عنف عرقية وقعت بمدينة ديفو جنوب كوت ديفوار، وقد اندلعت أعمال العنف فى أعقاب إعلان رئيس البلاد الحسن واتارا عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر القادم، لتولى فترة رئاسية ثالثة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان مؤيدو المعارضة من الشباب احتشدوا أمس فى الشوارع للإعراب عن احتجاجهم فى العديد من المدن الكبرى خاصة مدينة ديفو بعد قبول واتارا على ترشيح حزبه الحاكم، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما لقى - حتى الآن - ستة أشخاص حتفهم، وأصيب 100 آخرون فى أعمال عنف نشبت فى أعقاب إعلان واتارا فى السادس من شهر أغسطس الجارى عن عزمه الترشح مجددًا.