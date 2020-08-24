مدن برازيلية فى حالة تأهب بعد مصرع شخصين بسبب موجة صقيع شديدة

كتبت فاطمة شوقى

سجلت بعض المدن جنوب البرازيل درجات حرارة سلبية نتيجة الكتلة الهوائية القطبية التى تتحرك فى أنحاء البلاد، منذ الخميس الماضى، والتى أدت إلى تسجيل درجات الحرارة إلى أدنى مستوى هذا العام فى ساو باولو، حيث توفى شخصان بسبب تلك الموجة.

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن الكتلة الهوائية القطبية القادمة من القارة القطبية الجنوبية في انخفاض درجات الحرارة في معظم الأراضي البرازيلية، وكذلك في الأرجنتين وأوروجواى، وتهدد بالتسبب في برودة قياسية في عدة مدن حتى يوم الاثنين المقبل.

وفقًا لآخر إحصاء لمكتب عمدة ساوباولو، فإنه يعيش حوالي 24000 شخص في الشوارع في المدينة وهم الأكثر عرضة للظواهر المناخية مثل الظاهرة الحالية.

وفقًا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية (Inmet) ، سُجلت أدنى درجة حرارة في بوم جارديم دا سيرا ، داخل ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية ، سالب 8.6 درجة مئوية.

تم تحديد موقع ساو جواكيم على الفور ، أيضًا في هذه الولاية الحدودية مع الأرجنتين ، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى سالب 5.3 درجة مئوية.

وفقًا لـ Inmet ، تكررت درجات الحرارة السلبية فى الأيام السابقة في عدد من المدن الواقعة في أقصى جنوب الولايات مثل ريو جراندي دو سول وبارانا وسانتا كاتارينا ، مثل جنرال كارنيرو وأوربيما وسيرافينا كوريا وكواراي وأبسون باتيستا ، بترولانديا ، سانتا تيريزينا ، بورتو أونياو وبونتي سيرادا.

وعانت مدن هذه الولايات بالفعل من درجات حرارة أقل من الصفر الجمعة الماضية، بل وسجل بعضها تساقطًا للثلوج ، مثل ساو فرانسيسكو دي باولا ، وجرامادو ، وبينهيرو ماتشادو ، وريوزينيو ، وساو خوسيه دوس أوسينتيس ، وكامبارا دو سول ، وبوم جيسوس.

واستبعد خبراء الأرصاد تساقط ثلوج جديدة وهو أمر غير معتاد في المنطقة لكنه ليس ظاهرة شائعة لكنهم حذروا من أن بعض البلديات قد يعانون من الصقيع.

والسلطات في حالة تأهب لاحتمال تسبب الظاهرة في وقوع حوادث على الطرق الزلقة وازدحام السياح وسط وباء فيروس كورونا.

وفي ريو دي جانيرو ، انخفضت درجة الحرارة إلى 13 درجة مئوية ، وتشير التوقعات إلى أنها قد تصل إلى 11 درجة مئوية ، وهو أدنى مستوى لها هذا العام،

على الرغم من أنها لم تعاني من البرد مثل المدن الأخرى ، إلا أن ريو دي جانيرو في حالة تأهب منذ الفجر بسبب ارتفاع مستويات الأمطار والفيضانات.

ويتوقع Inmet أن الموجة الباردة ستولد ظروفًا مناخية غير نمطية وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة في جميع الولايات الجنوبية للبرازيل

هذه الظاهرة ، وفقًا لجهاز الأرصاد الجوية ، أثرت حتى على المنطقة الجنوبية من الأمازون ، الواقعة في معظمها في المنطقة الاستوائية.