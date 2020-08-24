محافظ كفرالشيخ: إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل بفوه دسوق

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت قرى مركزى فوه ودسوق حملة إزالة التعديات، لفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه،من إزالة التاندات بشارع المشمس،وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، من إزالة 14 حالة تعدى بالقرى، منها " 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية شابة عزبة ابو شعيشع نطاق جمعية شابة الزراعية، بمساحة ٣٣٨٠متر.

كما تمكنت الحملة بدسوق من تنفيذ 4 قرارات إزالة تابعة لجمعية العجوزين، وبقرية سنهور المدينة على مساحة بمساحة 1200 متر، وازالة سور بالبلوك تابع لجمعية الصافية بقرية كفر مجر"، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين،كما تمكنت حملة إزالة الأقفاص والاحواش السمكية بنطاق مركز ومدينة دسوق،من إزالة 6 أحواش سمكية صادر لهم قرارات إزالة من حماية النيل بقرى كفر مجر، و محلة ابو على، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وإدارة البيئة.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

وتمكنت حملة مكبرة من إزالة تعديات على أراضى زراعية ومناطق خارجة عن نطاق التصالح على طريق أبو عمر المحلة، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ومديرية الأمن، وبمشاركة مجلس مدينة كفر الشيخ،برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر غانم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، والعميد عبدالحليم فايد،مأمور مركز كفر الشيخ، والعميد محمد أبو دومه، مباحث المديرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن الجهود المبذولة والتعاون بين المحافظة ومديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ،مشيراً إلى أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على طريق أبو عمر المحلة، فتم إزالة 10 محلات وأحواش على مساحة 16 قيراط، كما تم إزالة سور خرسانى وسملات وقواعد ومنزل على مساحة 800 متراً، مؤكداً أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة أخرى متنوعة لمساحات مختفلة.