محافظ سوهاج : 16 ألف و247 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بمحافظة سوهاج قد تقدموا حتى الآن بـ 16 ألف و247 طلب، مشيرا إلى أن إجمالى المتحصلات بلغ 107 مليون و17 ألف جنيه، منها حوالى 97 مليون و 222 ألف رسوم سداد مبلغ جدية التصالح، والذى تبلغ نسبته 25% من إجمالى قيمة المخالفة.

وأشاد المحافظ بالإقبال الذى تشهده المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز وأحياء المحافظة لتلقى طلبات التصالح، داعيا المواطنين إلى السعى لتسوية أوضاعهم وفقا للقانون .

واشار الفقى إلى أن مركز المنشاة جاء فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات التصالح حيث بلغ عددها 2169 طلب، يليه مركز البلينا بـ 1909 طلب، فيما جاء مركز جرجا فى المركز الثالث بـ 1869 طلب، وذلك حتى 24 أغسطس الجارى .

الجدير بالذكر أن محافظ سوهاج اتخذ عددا من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح، حيث تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات بالمراكز التكنولوجية بالإضافة إلى الموافقة على قبول طلبات التصالح بالوحدات القروية لمنع التكدس وقبول أكبر عدد من الطلبات، وكذلك التوجيه بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل إنتهاء المدة المحددة فى 15 سبتمبر المقبل .