محافظ دمياط تناقش خطة مديرية الأوقاف استعدادًا لعودة صلاة الجمعة

دمياط - فريق المحافظات

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط، وذلك لمناقشة خطة المديرية لعودة صلاة الجمعة بعدد 544 مسجدا بنطاق المحافظة، والتى ستبدأ اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 28 أغسطس.

هذا وقد أكدت المحافظ أنه سيتم وضع خطة محددة لتنفيذ حملات التطهير والتعقيم لتلك المساجد وإتمام كافة الاستعدادات، مؤكدة أيضاً على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد و ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وكذا عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات، وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات اجتماعية.

ومن جانبه أوضح الشيخ سلامة ، أنه ومن بين إجراءات فتح المساجد تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف، والبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظا على سلامة المصلين.