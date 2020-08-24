محافظ بورسعيد يبحث استعدادات العام الدراسى الجديد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين فى بداية العام الدراسى 2020/2021.

ووجه محافظ بورسعيد بقيام مديرية التعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع أبنائنا الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

كما أصدر توجيهاته إلى الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتطبيق نظام "الفصل الدوار" فى مدارس المحافظة العام الدراسى المقبل.











