اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات العام الدراسى الجديد.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:25 م
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات العام الدراسى الجديد.. صور
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين فى بداية العام الدراسى 2020/2021.

ووجه محافظ بورسعيد بقيام مديرية التعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع أبنائنا الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

كما أصدر توجيهاته إلى الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتطبيق نظام "الفصل الدوار" فى مدارس المحافظة العام الدراسى المقبل.

 

94bc0e17-cfc6-4100-8afd-1ce5c6086041
 

 

823b65e8-0da1-4a8d-971c-6c5f6a5e1dc4
 

 

cc04a7a4-9d69-44b8-961e-22cae1e68cb0
 

 

 


بورسعيد

محافظ بور سعيد

استعدادات المدارس ببورسعيد

مدارس بورسعيد

عادل الغضبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة