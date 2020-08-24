محافظ بنى سويف يُسلم أجهزة حاسب آلى لدعم منطومة العمل بوحدات حماية الطفولة

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هنى غنيم محافظ بنى سويف على أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير الدعم اللازم لمنظومة العمل بوحدات حماية الطفولة،من خلال تأهيل وتطوير العناصر البشرية واكسابها المهارات اللازمة لبناء قدرات العاملين على مفاهيم حماية الأطفال من العنف والإساءة وتعريفهم بفلسفة العمل بلجان الحماية وتمكينهم من وضع وتنفيذ آليات عمل إدارية وفنية متكاملة وتعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم فى العمل داخل تلك الوحدات .

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعالية تسليم عدد من أجهزة الحاسب الآلى لدعم منظومة العمل بحدات الطفولة والمقدمة من المجلس القومى للطفولة والأمومة، ضمن خطة المجلس التى يتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظة ، وذلك فى حضور اللواء هشام شادى السكرتير العام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والأستاذة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بالمحافظة ،ووسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية.

من جهتها أوضحت شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة إلى أن الأجهزة التى تم استلامها اليوم وعددها ثمانية أجهزة قد وفرها المجلس القومى للطفولة والأمومة كنوع من الدعم لمنظومة العمل بوحدات حماية الطفولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،والتى سبقها التدريب على مجموعة من البرامج التدريبية للتعربف بمواد قانون الطفل وحالات تعرض الأطفال للخطر وآليات الحماية وإدارة الحالة.