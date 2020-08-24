محافظ بنى سويف يطمئن على امتحان الدور الثانى للثانوية العامة (صور)

بنى سويف أيمن لطفى

واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف متابعته لسير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020،والتى انطلقت"السبت الماضى وتختتم يوم الأربعاء3 سبتمبر المقبل، حيث يؤدى اليوم طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة علمى رياضة

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع سهام يوسف وكيلة الوزارة ،والتى تفقدت صباح اليوم عددًا من اللجان باهناسيا وسمسطا ،لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم ،والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعى داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية،ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة أنه تم تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ،موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة (مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف،والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن،وببا الثانوية المشتركة،جابر جاد الثانوية بناصر،واهناسيا الإعدادية،والشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا).