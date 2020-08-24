محافظ القليوبية: الانتهاء من مستشفى الخانكة المركزى 30 سبتمبر بـ220 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية مستشفى الخانكة المركزي وذلك لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ، ورافقه خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

وتفقد المحافظ، مبنى المستشفي وبعض الغرف التي تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل، وأكد المسئولون بالموقع على انتهاء الأعمال وتسليم المستشفى بحلول 30 /9/2020.

وجدير بالذكر أن المستشفى بلغت تكلفتها 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي ويوجد مبنى علي حدة للعيادات الخارجية لكل التخصصات الطبية.

كما قام المحافظ، بجولة لأجنحة المستشفي وأعطي بعض التوجيهات والملاحظات بالعمل، وأمر بملافاة تلك الملاحظات، والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، حيث تم توريد أسرة العناية المركزة بالكامل، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل والانتهاء أيضا من تركيب أجهزة التكييف المركزي واختبارها والانتهاء من صب أرضية فناء المستشفي وتركيب أعمدة الإنارة لبدء توصيل الكهرباء وإطلاق التيار لبدء تركيب الأجهزة الطبية واختبارها.

أثناء تفقد المستشفى



تفقد مستشفى الخانكة المركزى



جولة محافظ القليوبية بستشفى الخانكة المركزى



متابعة مستشفى الخانكة المركزى