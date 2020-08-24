محافظ الفيوم يستقبل أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا الى أهمية توحيد جهود الجهازين التنفيذى والشعبى بوصفهما يمثلان جناحى التنمية بالمحافظة.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال لقاءه بأعضاء مجلس الشيوخ، استعرض عدداً من الملفات الهامة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة، والطرق، والتموين، كما تم مناقشة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وملف التصالح فى مخالفات البناء، وأكد محافظ الفيوم على دور أعضاء مجلس الشيوخ فى تحفيز المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
وفى نهاية اللقاء، أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تحظى بمقومات تنموية كبيرة إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل تسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ تكثيف جهودهم والعمل بشكل متكامل لخدمة التنمية على أرض المحافظة وكذا تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
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