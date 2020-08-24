اليوم السابع
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محافظ الفيوم يستقبل أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:18 م
محافظ الفيوم يستقبل أعضاء مجلس الشيوخ الجدد محافظ الفيوم وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد
الفيوم - رباب الجالي

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استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا الى أهمية توحيد جهود الجهازين التنفيذى والشعبى بوصفهما يمثلان جناحى التنمية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال لقاءه بأعضاء مجلس الشيوخ، استعرض عدداً من الملفات الهامة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة، والطرق، والتموين، كما تم مناقشة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وملف التصالح فى مخالفات البناء، وأكد محافظ الفيوم على دور أعضاء مجلس الشيوخ فى تحفيز المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

وفى نهاية اللقاء، أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تحظى بمقومات تنموية كبيرة إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل تسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ تكثيف جهودهم والعمل بشكل متكامل لخدمة التنمية على أرض المحافظة وكذا تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
 

 


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