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محافظ الغربيه: لجنة لحصر كافة العقارات التى تمثل خطورة على الأرواح

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:08 م
محافظ الغربيه: لجنة لحصر كافة العقارات التى تمثل خطورة على الأرواح عقار طنطا المنهار
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، فى بيان له عن تشكيل لجنة لحصر كافة العقارات التى تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات بكل مركز ومدينة ، واتخاذ اللازم للعرض الفورى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأوضح ان اللجنه تضم نائب رئيس الحى رئيس، مدير التنظيم بالمركز أو المدينة - عضوا، مهندس التنظيم بالمركز أو المدينة - عضوا، فنى المنطقة بالمركز أو المدينة وعضوا من تراه اللجنة مناسبا من ناحيه اخرى طالب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة الصناعية بالمحلة وإزالة أى معوقات تعوق استكمال الأعمال والانتهاء منها طباقا للجدول الزمنى ، موجها رئيس المدينة بسرعة رصف الطريق المؤدى للمنطقة ورفع وأزاله أى معوقات تعوق عملية الرصف .

جاء ذلك خلال الجولة التى رافقه فيها مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للوقوف على ما تم من أعمال بالمنطقة والتعرف على المعوقات وإزالتها فورا .

وطالب المحافظ من القائمين على العمل بالمنطقة بتحديد احتياجاتهم لعرضها على مستشار هيئة التنمية الصناعية لسرعة توفيرها ، مشددا على تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية والعمل على الانتهاء فى المواعيد المحددة لافتتاحها رئاسيا .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عادل عطيه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى ورئيس حى أول وثان المحلة ومسئولى شركة الكهرباء.

 

 


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