محافظ الغربية يناقش استكمال المجزر النصف آلى بحصة شبشير ..صور

الغربية - مصطفى عادل

ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال استكمال المجزر النصف آلى بحصة شبشير مركز طنطا، وإزالة المعوقات أمام إدخال المرافق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بدويان عام المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجزر ومتابعة توصيل المرافق به، وكذا أيضا اعتماد التعديلات والرسومات الجديدة.

يذكر أن المجزر مقيم على مساحة فدان و6 قراريط بتكلفه إجمالية قدرها 39 مليون و979 ألف و269 جنيه ومصمم على أحدث طراز للمجازر وشدد الدكتور طارق رحمى بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمجزر وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لذلك.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطرى حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ومسئولى شركة الكهرباء والمياه وعدد من المعنيين بالمشروع.