اليوم السابع
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محافظ الغربية يؤكد الانتهاء من أعمال المنطقة الصناعية لافتتاحها قريبا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:29 م
محافظ الغربية يؤكد الانتهاء من أعمال المنطقة الصناعية لافتتاحها قريبا محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى
الغربية - مصطفى عادل

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طالب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة الصناعية بالمحلة وإزالة أى معوقات تعوق استكمال الأعمال والانتهاء منها طباقا للجدول الزمنى، موجها رئيس المدينة بسرعة رصف الطريق المؤدى للمنطقة ورفع وأزاله أى معوقات تعوق عملية الرصف .

جاء ذلك خلال الجولة التى رافقه فيها مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، للوقوف على ما تم من أعمال بالمنطقة والتعرف على المعوقات وإزالتها فورا .

وطالب المحافظ من القائمين على العمل بالمنطقة بتحديد احتياجاتهم لعرضها على مستشار هيئة التنمية الصناعية لسرعة توفيرها، مشددا على تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية والعمل على الانتهاء فى المواعيد المحددة لافتتاحها رئاسيا .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عادل عطيه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى ورئيس حى أول وثان المحلة ومسئولى شركة الكهرباء.

 

 

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محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى

 

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محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى

 

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محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى

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محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى

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