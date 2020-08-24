محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة فى بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة بلبيس، لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على المسافات البينية، وتوفير كراسى للمترددين على المركز للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم .

وأكد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لاستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع فى التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، لإعطاء الفرصة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء، وتفاديا لتعرصهم لحملات الإزالة .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، للوقوف على عدد الطلبات المقدمة فى التصالح ، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تقصير أو إهمال فى هذا الملف الحيوى والهام .

أوضح اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة بلبيس إستمرار العمل بالمركز التكنولوجى بالمدينة لإستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة الـ25% (جدية التصالح) من قيمة المخالفة ، حيث تم إستقبال 4367 طلب وتحصيل 25 مليون و 617 ألف جنيه.

وقاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات وخاصه اشغالات قطع غيار السيارات والمتعدى أصحابها على حرم الطريق بمدينة بلبيس، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

وشدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة والمتعدى أصحابها على حرم الطريق ، ورفع السيارات المتهالكة وإزالة الحظائر المقامة بالمخالفة بطريق بلبيس الزقازيق وكافة أشكال التعديات والمخالفات التى تعيق حركة الماره والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

كما وجه محافظ الشرقيه رئيس مركز ومدينة بلبيس بمراجعة التراخيص الممنوحة للأكشاك المقامه بطريق عبدالمنعم رياض واتخاذ اللازم قانونا حيال غير الملتزم منها، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتطهير مصرف كوبرى مجزر بلبيس بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين وللحفاظ على نظافة المدينة .

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التواجد الميدانى بالشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات وخلق محاور مرورية جديدة وإعادة ‏الطابع الحضارى والجمال للمدن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شارك فى الحملة اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة بلبيس و فخرى عبدالعزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل.



جولة محافظ الشرقية بالمركز التكنولوجى

إزالة الاشغالات بمدينة بلبيس

إزالة الاشغالات بمدينة بلبيس

إزالة الاشغالات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية أثناء جولته بمدينة بلبيس