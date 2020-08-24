اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:27 م
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محافظ البحيرة : الموافقة على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع لـ 8 قرى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:11 م
محافظ البحيرة : الموافقة على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع لـ 8 قرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقه على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع 9 م لعدد 7 قرى بنطاق المحافظة وهى :قريتى منية سلامة و الكفر الجديد التابعتين للوحدة المحلية لقرية المجد بمركزالرحمانية، قريتى المناشلة  وعزبة بشارة حنا التابعتين للوحدة المحلية لقريه لقانة بمرکز شبراخيت، قريتى عزبة إبراهيم أغا وعزبه يوسف كمال التابعتين للوحدة المحلية لمحلة بشر بمرکز شبراخيت ،قرية منشأة أبو حنا بالوحدة المحلية لمحلة فرنوى بمركز شبراخيت.

كما تم الموافقة على الحد الأقصى لقيد ارتفاع 12 متر لعزبة المجد بالوحدة المحلية المجد بمركز الرحمانية، كما أشار المحافظ إلى انه جارى إستكمال إجراءات إعتماد المخطط الإستراتيجى العام للقرى المذكورة.

وذلك فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة وتنفيذا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من إعداد المخططات الاستراتيجية العامه للقرى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة  للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع.

 


أخبار مصرية

محافظه البحيره

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شبراخيت

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