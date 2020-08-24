محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط بعد تجهيزها (صور)

أسيوط - فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وحدة الغسيل الكلوى بعد تطويرها بمدينة منفلوط ، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى منفلوط النموذجى لخدمة مركز ومدينة منفلوط وقراه ، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي .

حضر الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبدالغنى نائب رئيس المركز والدكتور أحمد سيد عارف مدير مستشفى منفلوط ولفيف من أهل المركز وبعض المتبرعين لتجهيز وحدة الغسيل الكلوي .

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام وحدة الغسيل الكلوى التى تم تجهيزها بمبنى العيادات المجاور لمستشفى منفلوط ، وذلك بمشاركة أهل الخير وبعض المتبرعين من أهالى المركز ، حيث تم تزويده ببعض أجهزة الغسيل الكلوى الحديثة وبعض التجهيزات الطبية لخدمة المرضى .

والتقى المحافظ ببعض المرضى بأقسام الغسيل الكلوى واطمئن على صحتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم مطالبًا بالاهتمام بالمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتزويد الوحدة بالأطباء وأطقم التمريض المدربة ، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لهم مشيدًا بالأطقم الطبية والعناية المقدمة للمرضى.

وفى نهاية الافتتاح التقى محافظ أسيوط قيادات مديرية الصحة ومركز منفلوط وبعض الأهالى والمتبرعين مقدمًا لهم التحية على جهودهم فى تشغيل وتجهيز وحدة الغسيل الكلوى لخدمة أهالى مركز ومدينة منفلوط وقراه تسهيلًا على المرضى من الانتقال لأماكن بعيدة معلنًا اتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من انشاء مستشفى منفلوط النموذجى لتشمل جميع الأقسام والعيادات الطبية والتى سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط (10)



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط



محافظ أسيوط يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمدينة منفلوط