اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:00 م
خالد صلاح
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محادثات ألمانية نمساوية حول المساعدات الاقتصادية فى أزمة كورونا وتحديث المدن

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:53 م
محادثات ألمانية نمساوية حول المساعدات الاقتصادية فى أزمة كورونا وتحديث المدن ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا
أ ش أ

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بحث ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا اليوم، الاثنين، مع وزير المالية الألمانى، ونائب المستشار أولاف شولتز دعم الاتحاد الاوروبي لفيينا للتغلب على الازمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا .


وقال لودفيج فى تصريحات له ،  عقب المقابلة أنه أطلع الوزير الألماني على نشاط صندوق الاستثمار " افخر بفيينا " والذي يركز على تقديم المساعدات الاقتصادية الحكومية فى أوقات الازمات كما يساعد الشركات على وقف تسريح العمالة ومن ثم تقليل معدلات البطالة .


وأضاف لودفيج أن فيينا تثق فى نجاح رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي والتى تتخذ شعارا هو "اجعل أوروبا قوية مرة أخرى" لافتا الى أهمية دعم المدن باعتبار أن تحقيق مستقبل أفضل لأوروبا يكمن في تحديث وتنمية المدن.


محادثات ألمانية نمساوية

المانيا

النمسا

المساعدات الاقتصادية

كورونا

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