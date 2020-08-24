مجلس جامعة أسوان يعتمد لوائح كليات السياحة والفنادق وطب الأسنان

أسوان- صلاح المسن

انعقد اليوم الاثنين مجلس جامعة أسوان رقم (97) برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وسط إجراءات احترازية ووقائية بارتداء الكمامات الطبية وقياس الحرارة عند الدخول قاعة كلية الزراعة والموارد الطبيعة بالحرم الجامعى بصحاري.

وافتتح أعمال المجلس الدكتور أحمد غلاب مرحبا بالحضور وتقديم التهنئة للحضور بمناسبة الانتهاء من العام الدراسى 2020/2019 والعمل على الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 .

وناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة أولها الموافقة على منح درجتى الليسانس البكالوريوس للفرق النهائية بمختلف الكليات.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أنه تم تعديل لوائح كليتى السياحة والفنادق وكلية طب الفم والأسنان وذلك تمهيدا لاستكمال كليات المنظومة الطبية بجامعة أسوان التى تمثل قاطرة التنمية بمحافظة أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربى الإفريقى .

كما وافق المجلس على منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة جميع إمتيازات الممنوحة للعاملين بمستشفى أسوان الجامعى من حيث (الاشعة- الرنين المغناطيسي- الأشعة المقطعية ) وكافة الامتيازات العلاجية التى يتمتعون بها وذلك اعتمادا لمبدأ المساواة بين جميع العاملين بالجامعة والمستشفى الجامعى بأسوان .

كما وافق المجلس على منح عدد من الدراجات العلمية الماجستير والدكتوراه لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.















