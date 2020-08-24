ماجد سرور يقدم باقة معزوفات خلال مناقشة ماجستير بالتربية النوعية في أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، فى رحاب الجامعة، الموسيقار الدكتور ماجد سرور أستاذ آلة القانون بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك خلال زيارته لكلية التربية النوعية، لحضور مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة دينا عبد الفتاح المعيدة بقسم التربية الموسيقية، والتى تحمل عنوان "توظيف بعض صولوهات آلتي الأكورديون والأورج لتحسين مستوى آداء دارسي آلة القانون"، والمنعقدة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ونائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شحاته غريب على اهتمام الإدارة بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأنشطة الفنية داخل الجامعة، والعمل على إبراز العناصر الموهوبة والمتميزة فى كافة المجالات وإتاحة الفرصة لهم لتنمية مواهبهم على نحو علمي سليم وتوفير لهم سبل التدريب العملي على أيدي المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة وهو المشهد الذي تتصدره كلية التربية النوعية بماتضمه من أساتذة أكفاء فى مختلف التخصصات وكذلك طلاب متميزين فى مختلف المجالات الفنية .

وأوضح الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية أن زيارة الموسيقار ماجد سرور جاءت بناء على دعوة من الكلية وذلك انطلاقاً من حرص الكلية على التواصل مع النماذج الفنية المضيئة واللامعة لتقديم القدوة والمثل للشباب فى مختلف المجالات الغنية، مشيراً إلى أن الدكتور ماجد سرور يتمتع بمكانة رفيعة فى مجال الموسيقية العربية بوصفه واحداً من أشهر عازفى آلة القانون على مستوي مصر والوطن العربي.

ومن جانبه أضاف الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية أن الرسالة المقدمة من الباحثة تم دراستها من لجنة متخصصة فى المناقشة والحكم من أساتذة الموسيقة العربية تضم كلاً من الدكتورة أمل جمال عياد الاستاذة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، والدكتور إيهاب حامد الاستاذ بكلية التربية النوعية جامعة حلوان، والدكتورة أطياف محمد يوسف وكيل كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ، والدكتورة فيولا منير مدرس الموسيقي العربية بذات الكلية والتى منحت درجة الماجستير عن رسالتها المقدمة والتى تناولت إبراز أهم التقنيات العزفية التى أشتملت على صولوهات آلتى الأكورديون والأورج ، بجانب وضع تدريب مستوحاه من صولوهات الآلتي لتحسين ورفع مستوي أداء دارسي آلة القانون.

وفى سياق متصل، أضافت الباحثة دينا عبد الفتاح أن البحث ساهم بشكل إيجابي وفعال للوصول إلى تحسين أداء عازفي ودارسي آلة القانون فى أداء المؤلفات العربية الغنائية حيث تم تطوير تاريخ آلة القانون تدريجياً منذ أقدم العصور بدءاً بنشأت الآلات الوترية وحتى استقرارها فى شكلها الحالي ،فضلاً عن بعض الآلات الغربية التى يمكن أداء هذا البعد عليها مثل آلة الكمان والتشللو والكنتراباص وتم إخال تعديلات على بعض الآلات الغربية لتتمكن من أداء " الثلاث أرباع درجة مثل آلة ( الساكسفون – الأكورديون – الأورج ) ، كما يعد هذا البحث محاولة للمساهمة فى الارتقاء بمستوي أداء دارسي القانون والاستفادة منها فى عزف المؤلفات العربية الغنائية أو الآلية فى كلية التربية الموسيقية والكليات والمعاهد المناظرة.

جدير بالذكر، أنه تضمنت زيارة الموسيقار الدكتور ماجد سرور لجامعة أسيوط تقديمه لباقة من أجمل المعزوفات الموسيقية وذلك على آلة القانون وهو ما أعقبه كذلك عزف مقطوعات أخرى من الباحثة وأعضاء اللجنة وسط إعجاب الحاضرين.