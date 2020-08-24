اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل وسط صعود 9 قطاعات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:50 ص
مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل وسط صعود 9 قطاعات بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً 29.210 نقطة ليصل إلى مستوى 5160.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% رابحاً 42.260 نقطة ليصل إلى مستوى 5688.46 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.470 نقطة ليصل إلى مستوى 4120.01 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحاً 9.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4122.80 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 71.4 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4017 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.98%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%.
 
وجاء سهم شركة العقارات المتحدة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.87%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 6%، فيما تصدر سهم شركة أسيكو للصناعات العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.05% ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 و 31-12-2019:
شركة تمكين القابضة.
 
ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:
الشركة العالمية للمدن العقارية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-01-2020:
شركة ايفكت العقارية.
 
رابعاً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة الاثمار القابضة.
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
 
خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
 
سادسا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
الشركة العالمية للمدن العقارية.
شركة الإثمار القابضة.
 
ثامنا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية.
شركة الإثمار القابضة.
 
تاسعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.

بورصة الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

اقتصاد الكويت

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة