لقاح كورونا الروسى الثالث تشوماكوف يدخل التجارب البشرية.. وإنتاجه فى نوفمبر

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية أن مركز "تشوماكوف" الروسى يتقدم لإجراء الاختبارات السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا، ووفقًا لتقارير سابقة، أكمل مركز تشوماكوف بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الفيروس الكامل ضد عدوى فيروس كورونا.

وأضاف أيدار إيشموخاميتوف، المدير العام للمركز إن مركز تشوماكوف العلمى الفيدرالى لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية في الأكاديمية الروسية للعلوم، قدم طلبًا للحصول على تصريح من وزارة الصحة الروسية لإجراء الاختبارات السريرية للقاح المضاد للفيروس التاجى، حيث تمت إحالة جميع المستندات اللازمة للاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مضيفا" ننتظر تصريحًا للاختبارات، ونأمل في إكمال التجارب السريرية في أكتوبر، نخطط لإشراك أكثر من 3000 شخص في التجربة، وسوف تفي بمتطلبات منظمة الصحة العالمية والهيئات التنظيمية الدولية الأخرى.

وأوضح أن مركز "تشوماكوف"، أكمل بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الفيروس الكامل ضد عدوى فيروس كورونا، تعتمد لقاحات الفيروس الكامل إما على فيروسات ضعيفة اصطناعيًا غير قادرة على التسبب في مرض أو فيروسات ميتة (معطلة).

وقال لقد أثبتت الاختبارات قبل السريرية للقاح لدينا أنه تم تطوير استجابة مناعية مستدامة، بعد انتهاء التجارب السريرية بنجاح، يمكن تنظيم الإنتاج الضخم للقاح لدينا بالفعل في نوفمبر، سيكون لقاحًا سائلًا يتم تلقيحه بجرعين بفاصل 14 يوما.

وتم إنشاء مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية فى الأساس كمعهد لشلل الأطفال، والتهاب الدماغ الفيروسي التابع لأكاديمية العلوم الطبية في الاتحاد السوفيتى السابق، وكان الأكاديمي بأكاديمية العلوم الطبية في الاتحاد السوفيتى، ميخائيل تشوماكوف، مؤسس المعهد ومديره الأول (حتى عام 1972).

يعد مركز تشوماكوفChumakov ، اليوم، منظمة بحثية عالمية رائدة فى مجال علم الفيروسات الطبية.